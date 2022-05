Animation jeune public : Observons les insectes ! Parc de l’abbaye de Jumièges Jumièges Catégories d’évènement: Jumièges

Parc de l’abbaye de Jumièges, le dimanche 5 juin à 14:30 Réservation obligatoire sur seinemaritime.fr/ens

Partez à la chasse aux insectes dans les prairies de l’abbaye et apprenez sur leurs particularités et leur rôle dans la nature en compagnie d’un animateur ENS Parc de l’abbaye de Jumièges 24 rue Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges Jumièges Seine-Maritime

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:30:00

