Animation jeune public : observation des oiseaux dans le parc Abbaye aux Dames, 4 juin 2022, Caen. Animation jeune public : observation des oiseaux dans le parc

Abbaye aux Dames, le samedi 4 juin à 09:00

Le Groupe Ornithologique Normand (GONm) sera présent à l’Abbaye aux Dames ce samedi 4 juin et propose notamment de découvrir les oiseaux du parc. Ecoute et déambulation dans le parc. Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde 14000 CAEN Caen Calvados

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00

