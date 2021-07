Villeneuve-lès-Avignon Musée Pierre de Luxembourg Gard, Villeneuve-lès-Avignon Animation Jeune public Musée Pierre de Luxembourg Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Un vol a été commis au musée! Dans ce livret-jeux nous comptons sur vous, jeunes visiteurs, pour élucider cette affaire en observant les œuvres du musée. Un véritable travail de détective qui va vous amener à découvrir les collections et un épisode de l’histoire de Villeneuve-lez-Avignon.

Livret à l’accueil du musée, de 7 à 12ans

Livret-jeux "Le trésor des Chartreux". Menez l'enquête dans le musée afin de résoudre une mystérieuse disparition. Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon

