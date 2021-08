Giverny Jardin du musée des Impressionnismes Eure, Giverny Animation jeune public : « Mes outils à moi », atelier pour enfants dans le jardin Jardin du musée des Impressionnismes Giverny Catégories d’évènement: Eure

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Choisis dans le jardin du musée des impressionnismes Giverny un endroit qui te plaît. Après avoir trouvé tes propres outils dans la nature, réalise des aquarelles et travaille le trait au bâton : tu obtiendras un joli carnet en souvenir ! Technique : aquarelle, encre.

Dans la limite des places disponibles. Réservation en ligne

Jardin du musée des Impressionnismes 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

