Un livret ludique gratuit est à la disposition du jeune public (à partir de 6 ans). Par le moyen du jeu, Coléo, la mascotte du musée, invite les enfants à repérer et à identifier les œuvres dans l’exposition. Leurs recherches sont récompensées par un cadeau qui les attendent à l’accueil du musée. Livret ludique de l’exposition « Axel Cassel, sculptures » Musée Alfred Canel 64 rue de la République, 27500 Pont-Audemer Pont-Audemer Eure

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

