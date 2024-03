Animation jeune public : lecture de « bonjour monsieur Pasteur » Musée national de l’éducation – centre d’expositions – maison des quatres fils Aymon Rouen, samedi 18 mai 2024.

Animation jeune public : lecture de « bonjour monsieur Pasteur » A l’occasion de l’exposition Pasteur, un cas d’école, le musée propose une Lecture pour les enfants de Bonjour Monsieur Pasteur. Samedi 18 mai, 18h00 Musée national de l’éducation – centre d’expositions – maison des quatres fils Aymon Durée 30 min.

Cette ouvrage de Chloé Puffeney et Coline Therville est récemment paru aux éditions du Sekoya.

Résumé : « Le nouveau voisin de Sonia s’appelle Louis Pasteur. C’est un scientifique, il étudie les secrets de la vie pour aider les docteurs à soigner les malades. Sonia le salue et lui tend la main mais Louis Pasteur refuse de lui tendre la sienne. Il lui dit qu’elle est couverte de microbes. Un dialogue s’établit alors entre eux et Louis Pasteur répond aux questions de Sonia sur les microbes, sur les maladies et lui explique comment se protéger de ces vilains et méchants microbes. Il est aussi question des vaccins et surtout de l’hygiène. »

Musée national de l'éducation – centre d'expositions – maison des quatres fils Aymon 185 rue Eau de Robec, 76000 Rouen

© éditions du Sekoya