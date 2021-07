Nîmes Place du Chapitre Gard, Nîmes Animation Jeune public « Le chemin de Bélugue » Place du Chapitre Nîmes Catégories d’évènement: Gard

La chatte Bélugue s’est enfuie ! Récolte les indices et aide Mona et Tino en sillonnant la ville. Conte d’orientation crée par Claudine Paul-Gros. Livret interactif à compléter à retirer place du Chapitre. Samedi et dimanche de 14h à 18h Rdv Place du Chapitre

