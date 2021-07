Moulineaux Château Robert Le Diable Moulineaux, Seine-Maritime Animation jeune public : « la vie dans la basse-cour ! » Château Robert Le Diable Moulineaux Catégories d’évènement: Moulineaux

Seine-Maritime

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château Robert Le Diable La ferme du Mathou arrive au château avec sa petite ferme. Venez découvrir poules, lapins, cochon nain, chèvre, mouton… Château Robert Le Diable Croisement de la D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 76530 Moulineaux Moulineaux Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:30:00

