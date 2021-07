Puivert Musée du Quercorb Aude, Puivert Animation Jeune public : la biodiversité par le goût Musée du Quercorb Puivert Catégories d’évènement: Aude

Puivert

Animation Jeune public : la biodiversité par le goût Musée du Quercorb, 18 septembre 2021, Puivert. Animation Jeune public : la biodiversité par le goût

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Quercorb

– samedi 18 : “de l’arbre au jus” reconnaître les fruitiers dans le verger du Musée, cueillette et préparation des fruits, fabrication de jus avec ces fruits. – dimanche 19 : “un atelier du goût” découverte de la biodiversité fruitière à travers une collection de pommes anciennes avec dégustation à l’aveugle (goût, texture, toucher) Ateliers pour les enfants : le samedi “de l’arbre au jus” et le dimanche “un atelier du goût”. Musée du Quercorb 51 rue Barry du Lion, 11230 Puivert Puivert Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Puivert Autres Lieu Musée du Quercorb Adresse 51 rue Barry du Lion, 11230 Puivert Ville Puivert lieuville Musée du Quercorb Puivert