La cathédrale d’Avranches, disparue au XIXe siècle, se dévoile devant vos yeux et sous vos pieds. Partez sur les traces de cette splendeur du passé, victime du temps qui passe. Square Thomas Becket Square Thomas Becket Avranches Avranches Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

