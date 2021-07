Saint-Gilles Abbatiale Gard, Saint-Gilles Animation Jeune public “Jeu de piste numérique sur les traces de saint Gilles” Abbatiale Saint-Gilles Catégories d’évènement: Gard

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbatiale

Téléchargez l’application Baludik et empruntez le « chemin de l’ermite ». Ce jeu de piste numérique vous conduit sur les chemins de Compostelle, à la découverte de saint Gilles et son histoire. Une balade à faire en famille, hors des sentiers battus. _Durée : environ 2h30. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau._

Durée : 2h30 environ, prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et un smartphone avec batterie, téléchargez l’application Baludik et empruntez le “chemin de l’ermite”

Une balade en famille pour découvrir Saint-Gilles autrement. Abbatiale Place de la République, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles Gard

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T20:00:00

