Jonquières-Saint-Vincent Médiathèque Le Grand Mas Gard, Jonquières-Saint-Vincent Animation Jeune public jeu de piste « Mystères en Terre d’Argence – Le message secret » Médiathèque Le Grand Mas Jonquières-Saint-Vincent Catégories d’évènement: Gard

Jonquières-Saint-Vincent

Animation Jeune public jeu de piste « Mystères en Terre d’Argence – Le message secret » Médiathèque Le Grand Mas, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Jonquières-Saint-Vincent. Animation Jeune public jeu de piste « Mystères en Terre d’Argence – Le message secret »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque Le Grand Mas

Il y a quelques jours, une personne a glissé un message étrange sous la porte du célèbre poète local Alain Spirassion… Découvrez son contenu et l’identité de ce mystérieux messager en parcourant les ruelles du joli village de Jonquières-Saint-Vincent, dans lesquelles énigmes et défis vous seront proposés. Pour les Journées européennes du patrimoine, venez tester en avant-première cette nouvelle et quatrième édition du jeu « Mystères en Terre d’Argence » proposée par le service éducatif du Patrimoine de la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence.

Places limitées

Il y a quelques jours, une personne a glissé un message étrange sous la porte du célèbre poète local Alain Spirassion. Médiathèque Le Grand Mas 1, rue du Grand Mas, 30300 Jonquières-Saint-Vincent Jonquières-Saint-Vincent Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Jonquières-Saint-Vincent Autres Lieu Médiathèque Le Grand Mas Adresse 1, rue du Grand Mas, 30300 Jonquières-Saint-Vincent Ville Jonquières-Saint-Vincent lieuville Médiathèque Le Grand Mas Jonquières-Saint-Vincent