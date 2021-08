Carcassonne Château et remparts de la cité Aude, Carcassonne Animation Jeune public – Jeu de piste Explorama « Faille temporelle au château » Château et remparts de la cité Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Lors des Journées européennes du patrimoine, un visiteur venu d’un autre temps est apparu au château … Il a ouvert une faille temporelle et différentes époques se sont mélangées… Résous les énigmes tout au long de ton parcours et aide le à retourner dans son époque ! L’application Explorama vous guidera pour une visite inédite sous forme de jeu de piste. o Dès 12 ans o Téléchargement gratuit sur [Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altshift.biodivGo&hl=fr) et [IOS](https://apps.apple.com/fr/app/biodivgo/id1374897042) Port du masque et pass sanitaire obligatoire pour les plus de 17 ans. Plus d’informations sur [[http://www.remparts-carcassonne.fr/](http://www.remparts-carcassonne.fr/)](http://www.remparts-carcassonne.fr/) L’application Explorama vous guidera pour une visite inédite sous forme de jeu de piste. Château et remparts de la cité 1 rue Viollet-le-Duc, 11000 Carcassonne Carcassonne Saint-Pierre Aude

