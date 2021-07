Rouen Bibliothèque patrimoniale Villon Rouen, Seine-Maritime Animation jeune public : jeu de piste dans l’exposition « Retour aux sources » Bibliothèque patrimoniale Villon Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Animation jeune public : jeu de piste dans l’exposition « Retour aux sources » Bibliothèque patrimoniale Villon, 18 septembre 2021, Rouen. Animation jeune public : jeu de piste dans l’exposition « Retour aux sources »

le samedi 18 septembre à Bibliothèque patrimoniale Villon

Certains monuments de Rouen étaient déjà présents au 16e siècle. Une sélection d’images sera mise à disposition des enquêteurs en herbe afin qu’ils retrouvent le document original présent dans l’exposition. Pour ceux qui le souhaitent, le jeu de piste se terminera par une séance de coloriage sur le thème « À chacun son livre des fontaines : colorie avec Théodore ».

enfant de -12 ans. Chaque enfant ou fratrie devra être accompagné par un de ses parents.

Une sélection d’images sera mise à disposition des enquêteurs en herbe afin qu’ils retrouvent le document original présent dans l’exposition. Bibliothèque patrimoniale Villon 3 rue Jacques Villon, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Bibliothèque patrimoniale Villon Adresse 3 rue Jacques Villon, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Bibliothèque patrimoniale Villon Rouen