Boissières Place de la mairie Boissières, Gard Animation Jeune public « Jeu de piste autour du patrimoine de Boissières » Place de la mairie Boissières Catégories d’évènement: Boissières

Gard

Animation Jeune public « Jeu de piste autour du patrimoine de Boissières » Place de la mairie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Boissières. Animation Jeune public « Jeu de piste autour du patrimoine de Boissières »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de la mairie

Un jeu de piste est proposé à notre jeune public avec des panneaux didactiques et ludiques, des enregistrements vocaux avec des énigmes qui piquerons la curiosité des petits comme des plus grands.

Circuit en autonomie avec smartphone recommandé

Jeu de piste destiné à notre jeune public autour du centre ancien du village. Place de la mairie place de la Mairie, 30114 Boissieres Boissières Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boissières, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de la mairie Adresse place de la Mairie, 30114 Boissieres Ville Boissières lieuville Place de la mairie Boissières