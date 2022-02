Animation jeune public : Jeu de l’Oie Géant dans les jardins du domaine du Grand Daubeuf Domaine du Grand Daubeuf, 3 juin 2022, Daubeuf-Serville.

Animation jeune public : Jeu de l’Oie Géant dans les jardins du domaine du Grand Daubeuf

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Domaine du Grand Daubeuf

Animation en libre accès pour petits et grands Découvrez l’univers du jardin au travers d’un jeu de l’oie géant qui vous emmènera vous et vos enfants jusqu’au chenil, au labyrinthe des rhododendrons et à la découverte de la biodiversité. **Informations diverses :** Jeu en accès libre, compris dans le prix d’entrée. A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, les 03, 04 et 05 juin 2022, l’accès au domaine est proposé au tarif unique de 5 € par personne et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans et les demandeurs d’emplois. [www.daubeuf.com](https://www.daubeuf.com/)

Jeu en libre accès, en autonomie, gratuit, compris dans la visite des jardins du domaine.

Découvrez l’univers du jardin et du parc au travers d’un jeu de l’oie géant. Jeu accessible en libre accès avec la visite libre des jardins. Visitez les jardins d’un site classé monument historique.

Domaine du Grand Daubeuf Le Château, D926, 76110 Daubeuf-Serville Daubeuf-Serville Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T19:00:00