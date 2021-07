Montrozier Espace archéologique départemental Aveyron, Montrozier Animation jeune public « Initiation à la fouille archéologique » Espace archéologique départemental Montrozier Catégories d’évènement: Aveyron

Montrozier

Animation jeune public « Initiation à la fouille archéologique » Espace archéologique départemental, 18 septembre 2021, Montrozier. Animation jeune public « Initiation à la fouille archéologique »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace archéologique départemental

L’initiation aux fouilles se fera sur un site reconstitué de l’époque gallo-romaine. Après une présentation des outils, techniques et méthodes de fouilles, les archéologues en herbe découvrent le travail en équipe. Des réunions de chantier permettent de comprendre l’époque et la fonction du site découvert. L’activité située dans la cour de l’espace archéologique est destinée aux enfants.

Activité en rotation tout au long de l’après-midi, places limitées

Activité proposée aux enfants permettant de découvrir les différentes étapes d’une fouille archéologique. Espace archéologique départemental Le Bourg, 12630, Montrozier Montrozier Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Montrozier Autres Lieu Espace archéologique départemental Adresse Le Bourg, 12630, Montrozier Ville Montrozier lieuville Espace archéologique départemental Montrozier