Animation Jeune public “Initiation à la calligraphie” Pôle Mémoire, 19 septembre 2021, Montauban.

L'art de la calligraphie est souvent associé à l'ornementation des palais, des mosquées mais aussi des livres et des manuscrits par le biais de formes géométriques ou d'entrelacements. Nous vous invitons à découvrir la calligraphie et à réaliser votre propre création en utilisant le calame. Intervenants : originaires d'Alep, Hassan et Hussein Kourdi pratiquent la calligraphie depuis 1982. Peintres, sculpteurs, graphistes et plasticiens, ils exercent leur art en Syrie, en Italie et aujourd'hui en France où ils sont très actifs.

Réservation conseillée

Pôle Mémoire Espace Antonin Perbosc, 2 boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban Tarn-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00