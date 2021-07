Elbeuf La Fabrique des savoirs Elbeuf, Seine-Maritime Animation jeune public : fabrication de mobile Petit Chaperon Rouge La Fabrique des savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

le dimanche 19 septembre à La Fabrique des savoirs Dès 5 ans.

En famille, venez fabriquer un mobile sur le thème du célèbre Petit chaperon rouge. Customisez-le à votre guise. La Fabrique des savoirs 7 cours Gambetta, 76500 Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

