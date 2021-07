Hérépian Musée de la cloche et de la sonnaille Hérault, Hérépian Animation Jeune public : Escape Game « La Sauveterre » Musée de la cloche et de la sonnaille Hérépian Catégories d’évènement: Hérault

Logé dans l’ancienne gare d’Hérépian, aux abords de la Voie Verte, le Musée de la Cloche et de la Sonnaille nous conte l’histoire de la Fonderie Granier. Le musée d’Hérépian est un lieu de patrimoine à la fois vivant et moderne. L’équipe du musée vous invite à découvrir son Escape Game qui vous fera vivre la légende de « la Sauveterre » : afin de sauver les communes des tempêtes, on en sonnait les cloches. La commune d’Hérépian est prise dans la tempête et vous serez les seuls à pouvoir la sauver en atteignant la cloche d’Hérépian pour la sonner ! Vivez cette aventure palpitante et découvrez les secrets de ce musée et de ce patrimoine.

Réservation obligatoire, places limitées

