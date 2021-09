Animation Jeune public Escape game “Énigmes dans le village” Village, 18 septembre 2021, Cintegabelle.

Animation Jeune public Escape game “Énigmes dans le village”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village

Partez à la découverte de notre village, de ses secrets et vestiges qui témoignent d’un riche passé. Au détour des ruelles, vous devrez répondre à des énigmes, rechercher des indices et relever des défis. À faire en famille pour les plus jeunes ou entre copains. Pochette à retirer à la mairie de Cintegabelle le samedi de 10:00 à 12:00 et 14:00 à 16:00 et le dimanche de 10:00 à 12:00 et 14:00 à 15:00

Jeu de piste.

Village Place Jacques Pic 31550 Cintegabelle Cintegabelle Le Treil Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00