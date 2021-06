Caen Musée de Normandie Caen, Calvados Animation jeune public : enquête théâtralisée « Complot au château » Musée de Normandie Caen Catégories d’évènement: Caen

L’an 1182, Henri II Plantagenêt, comte d’Anjou, duc de Normandie et d’Aquitaine, roi d’Angleterre, réunit sa cour au château de Caen pour les fêtes de Noël. Il apprend qu’un complot ourdi par le roi de France Philippe Auguste se trame contre lui… Devenez les héros d’une aventure jalonnée d’énigmes et d’épreuves au cœur du château de Caen. Animation proposée par le Musée de Normandie, avec les comédiens de la compagnie Auloffée. Samed et dimanche de 15h à 16h. Tour public, dès 8 ans. Sur réservation : [mdn-reservaton@caen.fr](mailto:mdn-reservaton@caen.fr)

Devenez les héros d’une aventure jalonnée d’énigmes et d’épreuves au cœur du château de Caen. Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen Caen Calvados

