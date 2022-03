Animation jeune public : enquête au musée Les Muséales de Tourouvre Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Ce samedi, le musée des commerces et des marques sera le théâtre d’un mystère que vous devrez résoudre avec vos talents d’enquêteurs ! Aidés d’une médiatrice, vous parcourrez les espaces pour lever le voile sur des événements passés !

Entrée libre dans la limites des places disponibles

Menez l’enquête dans les collections du Musée des Commerces et des Marques Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Tourouvre Orne

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

