le samedi 18 septembre à Réseau Canopé Occitanie Pour enfants de 6 à 15 ans, 6 enfants par session (accompagnés)

Participez à un jeu de domino géant avec des œuvres d’art sur le thème de la nature, puis prolongez l’atelier par une discussion mêlant philosophie et art. Réseau Canopé Occitanie 68 boulevard de Strasbourg 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00

