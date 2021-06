Évreux Mediathèque Rolland-Plaisance Eure, Évreux Animation jeune public : Devenez artothécaires ! Mediathèque Rolland-Plaisance Évreux Catégories d’évènement: Eure

Venez à la rencontre de l’artothèque, découvrez un service, des œuvres et venez jouer à l’artothécaire ! Découverte de 3 à 103 ans : immergez-vous (photos, atelier d’écriture et jeux).

Chaque atelier limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:10:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:10:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:10:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:10:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:10:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:10:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:10:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:10:00 2021-09-19T18:00:00

