Yvetot

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Ivoires

La collection Féron n’est pas seulement composée d’ivoires.Une seconde salle propose de découvrir deux autres matières : la faïence et la terre cuite.

Prévoir un stylo, à partir de 7 ans.

On aimerait t’ivoire ! Aide Louis Féron à retrouver ses ivoires ! À l’aide d’un livret-jeu, découvre la collection. Si tu retrouves tous les ivoires, une surprise t’attendra à la fin de la visite. Musée des Ivoires 8 place Maréchal Joffre, 76190 Yvetot Yvetot Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

