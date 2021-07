Launaguet Château de Launaguet Haute-Garonne, Launaguet Animation Jeune public « Décore ton château » Château de Launaguet Launaguet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Activités pour les enfants à partir de 4 ans : Dessine ton blason, coloriage de griffon, jeu d’observation « Cherche et trouve ! », mots croisés sur le thème du château.

L’organisateur adaptera les conditions d’accès en fonction des règles sanitaires en vigueur. Consulter le site internet de la ville avant l’événement

Activité ludique de découverte du patrimoine de Launaguet. Château de Launaguet 95 chemin des Combes 31140 Launaguet Launaguet Haute-Garonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

