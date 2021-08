Animation Jeune public “Chasse aux trésors : À la recherche des blasons” Abbaye,partie publique, 18 septembre 2021, Lagrasse.

Animation Jeune public “Chasse aux trésors : À la recherche des blasons”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye, partie publique

À Lagrasse, l’un des “Plus Beaux Villages de France”, s’élève une ancienne abbaye bénédictine réputée pour son élégance et son raffinement. Considérée comme l’un des plus importants établissements bénédictins de l’Aude, elle est classée Monument historique depuis 1923. Dès sa fondation par Charlemagne, l’abbaye connaît la prospérité. Dotée d’un rayonnement temporel et spirituel majeur, ses possessions s’étendent, à son apogée, de l’Albigeois aux portes de Barcelone. Concurrencé à partir du XIIe siècle par l’émergence de nouveaux ordres et le développement du Catharisme, le monastère traverse de multiples crises, que certains abbés réformateurs et bâtisseurs viennent épisodiquement résoudre. Parmi eux, Auger de Gogenx, qui reconstruit à la fin du XIIIe siècle et à la faveur de son long abbatiat, la majeure partie du monastère. C’est avec le rattachement de l’abbaye à la congrégation de Saint-Maur au XVIIe siècle, qu’apparaît le dernier élan artistique et architectural. En 1792, le monastère est décrété Bien national, divisé en deux lots et mis aux enchères. Aujourd’hui, la division en deux parties perdure, puisque la partie la plus ancienne des bâtiments, publique, est désormais propriété du Département de l’Aude. Une autre partie, privée, est occupée par la communauté des Chanoines Réguliers de la Mère de Dieu.

15 participants maximum, programme susceptible de modifications selon l’évolution de la situation sanitaire

Découvre l’abbaye de Lagrasse en partant à la chasse aux blasons ! Petits cadeaux si tu réussis !

Abbaye,partie publique 4 rive gauche, 11200 Lagrasse Lagrasse Aude



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00