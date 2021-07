Animation Jeune public “Causerie sur la musique médiévale”, par la Cie Doulce Mémoire Couvent des Jacobins, 18 septembre 2021, Toulouse.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Couvent des Jacobins

**Causerie sur la musique médiévale destinée aux enfants, par la Cie Doulce Mémoire** Invitée d’honneur du Couvent des Jacobins, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, la Cie Doulce Mémoire proposera une causerie autour de la musique médiévale, destinée aux enfants. Venez en famille découvrir les fascinants instruments du Moyen Âge ! _**Informations pratiques :**_ -Samedi 18 septembre à 11h00 -Dimanche 19 septembre à 11h00 au Couvent des Jacobins de Toulouse Durée: 30 min Gratuit Tout au long du week-end des Journées européennes du patrimoine retrouvez la Cie Doulce Mémoire pour des ateliers sur la musique et la danse médiévale (à l’attention des plus petits et des plus grands) au Couvent des Jacobins. crédits : Doulce Mémoire est soutenu par la Région Centre-Val de Loire et le Ministère de la Culture et de la Communication/ DRAC du Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux ensembles conventionnés. Doulce Mémoire est soutenu par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, le Ministère des Affaires étrangères/Institut Français et la Ville de Tours. Doulce Mémoire est membre de la FEVIS, du syndicat Profedim et du Bureau export. Il reçoit le soutien ponctuel de la Spedidam, de l’Adami et du FCM.

