du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château Gaillard

Les Héritiers de Château-Gaillard poseront leurs tentes et auvents dans la forteresse pour ces journées dédiées au patrimoine. Les visiteurs assisteront à des combats de chevaliers, découvriront les travaux d’artisanat (couture, vannerie…) et les activités quotidiennes d’un village qui ont une place privilégiée au sein de ce campement. Venez découvrir l’histoire du château avec le campement des Héritiers de Château-Gaillard. Château Gaillard Allée du Roi de Rome, 27700 Les Andelys Les Andelys Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

