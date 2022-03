Animation jeune public : balade en poney Parc des enclos Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer

Calvados

Animation jeune public : balade en poney Parc des enclos Calouste Gulbenkian, 4 juin 2022, Benerville-sur-Mer. Animation jeune public : balade en poney

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc des enclos Calouste Gulbenkian Découvrir le parc en poney Parc des enclos Calouste Gulbenkian Chemin des Enclos, 14910 Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer, Calvados Autres Lieu Parc des enclos Calouste Gulbenkian Adresse Chemin des Enclos, 14910 Benerville-sur-Mer Ville Benerville-sur-Mer lieuville Parc des enclos Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer Departement Calvados

Parc des enclos Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benerville-sur-mer/

Animation jeune public : balade en poney Parc des enclos Calouste Gulbenkian 2022-06-04 was last modified: by Animation jeune public : balade en poney Parc des enclos Calouste Gulbenkian Parc des enclos Calouste Gulbenkian 4 juin 2022 Benerville-sur-Mer Parc des enclos Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer

Benerville-sur-Mer Calvados