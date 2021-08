Metz PRIAM,Pôle de recherches interdisciplinaires archéologiques de Metz Metz, Moselle Animation jeune public autour de la découverte de l’archéologie PRIAM,Pôle de recherches interdisciplinaires archéologiques de Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

### Participez à cette animation à la découverte de l’archéologie ! Cette animation s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans. Son objectif est de présenter le métier d’archéologue et les spécialités associées dans le domaine de l’archéologie au sens large. Les archéologues pourront répondre à toutes les questions des enfants. Les activités proposées permettent d’identifier le vocabulaire et différentes notions, comme la stratigraphie. Les plus jeunes seront ainsi sensibilisés à la sauvegarde du patrimoine.

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 6 septembre.

