Animation jeune public : Atelier "Trouville sur Livres en bas-relief"

Musée Villa Montebello, le samedi 14 mai

Musée Villa Montebello, le samedi 14 mai à 18:30 En t’inspirant de l’affichiste Savignac, recrée le logo du Salon du livre de Trouville en relief et en dessin Musée Villa Montebello 64 rue Général Leclerc, 14360 Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T20:30:00

