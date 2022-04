Animation jeune public : atelier Origami – Pommes en papier Musée Régional du Cidre, 14 mai 2022 19:30, Valognes.

Nuit des musées Animation jeune public : atelier Origami – Pommes en papier Musée Régional du Cidre Samedi 14 mai, 19h30 Entrée libre

Rendez-vous au musée régional du cidre pour une initiation à l’art du pliage de papier

ATELIER ORIGAMI : initiation à l’art du pliage : réalisation de pommes en papier ! de 19h30 à 22h

Animation proposée tout au long de la soirée.

À partir de 4 ans (gratuit)

**Plus d’information :** [www.valognes.fr](https://www.valognes.fr/)

**Entrée du musée gratuite pour tous de 17h30 à 22h.**

Le Musée Régional du Cidre occupe la superbe maison dite du “Grand Quartier”, bel exemple d’architecture Renaissance du début du XVIe s.. Bâtie en bord de rivière, elle abrite une teinturerie dans les années 1550, activité dont elle a gardé les traces. Elle sera convertie en caserne de 1733 à 1848, puis hébergera, après la Seconde Guerre mondiale, des familles victimes de la crise du logement.

Vous découvrirez cinq siècles d’histoire du cidre à travers broyeurs et pressoirs, poteries, matériels de transport et scènes de la vie normande, avec costumes et meubles des XVIIIe et XIXe s.

Présence d’un parking

Presence of a parking lot Free entry Saturday 14 May, 19:30

The Regional Cider Museum occupies the superb house known as the “Grand Quartier”, a fine example of Renaissance architecture from the beginning of the 16th century.. Built on the banks of the river, it houses a dry-cleaning plant in the 1550s, an activity of which it has kept traces. It was converted into a barracks from 1733 to 1848, and after the Second World War, it housed families who had been victims of the housing crisis. You will discover five centuries of cider history through crushers and presses, pottery, transport equipment and scenes of Norman life, with costumes and furniture of the eighteenth and nineteenth century.

TALLER ORIGAMI: iniciación al arte del plegado: ¡fabricación de manzanas de papel! de 19h30 a 22h Animación propuesta durante toda la noche.

A partir de 4 años (gratis)Más información en la siguiente dirección: www.valognes.fr Entrada al museo gratuita para todos de 17:30 a 22:00.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:30

Rue du petit Versailles, 50700 Valognes 50700 Valognes Normandie