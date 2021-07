Montréal Villa de Séviac Gers, Montreal Animation Jeune public « Atelier initiation à l’archéologie » Villa de Séviac Montréal Catégories d’évènement: Gers

Montreal

Animation Jeune public « Atelier initiation à l’archéologie » Villa de Séviac, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montréal. Animation Jeune public « Atelier initiation à l’archéologie »

Villa de Séviac, le samedi 18 septembre à 15:00

Un chantier expérimental qui permettra aux enfants de s’initier à la fouilles archéologiques et ses techniques !

Places limitées, de 7 à 13 ans

Initiation à la fouille archéologique. Villa de Séviac 32250 Montréal-du-Gers Montréal Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Montreal Autres Lieu Villa de Séviac Adresse 32250 Montréal-du-Gers Ville Montréal lieuville Villa de Séviac Montréal