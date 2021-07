Toujouse Musée du paysan Gascon Gers, Toujouse Animation Jeune public “Atelier fabrication de bougies” Musée du paysan Gascon Toujouse Catégories d’évènement: Gers

Toujouse

Animation Jeune public "Atelier fabrication de bougies"
Musée du paysan Gascon, le samedi 18 septembre à 14:00

Musée du paysan Gascon, le samedi 18 septembre à 14:00 enfant : 2€

Venez découvrir la fabrication de bougie à la cire d’abeille et repartez avec votre travail. Musée du paysan Gascon 32240 Toujouse Toujouse Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00

