Qui n’a jamais plié une feuille, fabriqué un avion et lancé celui-ci en espérant qu’il aille le plus haut et le plus loin possible, qu’il puisse faire des acrobaties dans le ciel pour se poser ensuite en douceur ? Tu aimes les activités créatives, cet atelier est pour toi ! Rejoins-nous à l’aérodrome et viens fabriquer ton avion ou décorer ta montgolfière. Pour les plus experts, un petit ballon dirigeable à construire, un véritable défi à relever !

Sur inscription :

Atelier origami et création décorative

Aérodrome d’Alençon -Valframbert Avenue de Quakenbruck, 61000 Alençon Alençon Orne



2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00