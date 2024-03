Animation jeune public : atelier dessin-découverte Parc et jardins du château du Troncq Le Troncq, samedi 1 juin 2024.

Animation jeune public : atelier dessin-découverte Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Parc et jardins du château du Troncq Durée 1h, 15 pers. max, possibilité pour les parents de rester avec leurs enfants, animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Atelier dessin – découverte

Selon la météo, il sera proposé un atelier dessin dans le jardin ou une promenade pédagogique privilégiant un regard artistique sur le parc et sur la beauté des lieux en relation avec le thème des cinq sens.

Parc et jardins du château du Troncq 476 rue Nicolas Le Cordier, 27110 Le Troncq Le Troncq 27110 Eure Normandie 06 16 87 61 07 http://www.chateaudutroncq.com Parc du XVIIIe s. récemment restauré alliant tradition et modernité. Potager fleuri, vergers, pigeonnier, bosquets d’agrément réguliers, avenue de Tilleuls, cour d’honneur. Entre Elbeuf et Le Neubourg, par la D 80

Atelier dessin © Clotilde Duvoux