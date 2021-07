Le Barcarès Site Naturel des Dosses Le Barcarès, Pyrénées-Orientales Animation Jeune public atelier découverte des petites bêtes de la lagune et des dunes Site Naturel des Dosses Le Barcarès Catégories d’évènement: Le Barcarès

Pyrénées-Orientales

le samedi 18 septembre à Site Naturel des Dosses

Participez à de petits ateliers ludiques (petite pêche dans la lagune, observation à la loupe d’insectes des dunes, réalisation d’un herbier…) qui vous permettront de découvrir la faune et la flore de la lagune et des dunes.

Prendre des chaussures de marche, de plage (ou vieilles chaussures), serviette, crème solaire, gourde et casquette

Découvrez la biodiversité de la lagune lors d’une petite pêche à l’épuisette. Site Naturel des Dosses avenue des Dosses, 66420 Le Barcarès Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Site Naturel des Dosses
Adresse avenue des Dosses, 66420 Le Barcarès
Ville Le Barcarès