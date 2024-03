Animation jeune public : atelier « clair de lune » Musée des impressionnismes Giverny, samedi 18 mai 2024.

Animation jeune public : atelier « clair de lune » Atelier jeune public Samedi 18 mai, 17h00 Musée des impressionnismes Durée 2h, 5-12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Atelier jeune public

Faites profiter vos enfants d’un atelier gratuit et adapté aux plus jeunes autour de l’exposition « L’Impressionnisme et la mer ».

Clair de lune (5-12 ans)

Découvre l’exposition en créant ta propre œuvre d’art.Grâce à cet atelier créatif, imagine un tableau de papier de soie coloré, et crée le paysage marin de tes rêves en t’inspirant des œuvres présentées dans l’exposition « L’Impressionnisme et la mer ».

Techniques : papier de soie, peinture, collage, découpage

En savoir plus sur l’exposition.

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny Giverny 27620 Eure Normandie 02 32 51 94 65 http://www.mdig.fr https://twitter.com/mdig27620;https://fr-fr.facebook.com/mdig.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/nuit-des-musees-2024-atelier-jeune-public/ »}] [{« link »: « https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/l-impressionnisme-et-la-mer/ »}] À 1 heure entre Paris et Rouen, découvrez les chefs-d’œuvres des maîtres de l’impressionnisme dans le village historique de Giverny.

© Musée des impressionnismes Giverny

© Musée des impressionnismes Giverny