Perpignan Maison de la Catalanité Perpignan, Pyrénées-Orientales Animation Jeune public atelier artistique « Planète arc en ciel » Maison de la Catalanité Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Animation Jeune public atelier artistique « Planète arc en ciel » Maison de la Catalanité, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Perpignan. Animation Jeune public atelier artistique « Planète arc en ciel »

le samedi 18 septembre à Maison de la Catalanité

Création de portraits aux couleurs vives à partir du poème de Léopold Sedar Senghor « Poème pour mon frère blanc ».

Jauge limitée

Atelier artistique animé par l’artiste Caroline Milin. Création de portraits aux couleurs vives. Maison de la Catalanité Place Joseph Sébastien Pons, 66000 Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Maison de la Catalanité Adresse Place Joseph Sébastien Pons, 66000 Perpignan Ville Perpignan lieuville Maison de la Catalanité Perpignan