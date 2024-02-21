Animation jeune public Après-midi carnaval, venez déguisés ! Foyer d’Animation Culturelle La Tremblade
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Animation jeune public Après-midi carnaval, venez déguisés ! Foyer d’Animation Culturelle La Tremblade, mercredi 21 février 2024.
Animation jeune public Après-midi carnaval, venez déguisés ! Foyer d’Animation Culturelle La Tremblade Charente-Maritime
Après-midi « carnaval » Venez déguisés !
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-02-21 14:30:00
fin : 2024-02-21 17:30:00
Foyer d’Animation Culturelle 9, Avenue du Général de Gaulle
La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine animations@la-tremblade.com
L’événement Animation jeune public Après-midi carnaval, venez déguisés ! La Tremblade a été mis à jour le 2024-02-01 par Mairie de La Tremblade