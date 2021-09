Domfront-en-Poiraie Office de Tourisme du Pays de Domfront Domfront en Poiraie, Orne Animation jeune public : Alix à la Recherche de l’Histoire du Château de Domfront Office de Tourisme du Pays de Domfront Domfront-en-Poiraie Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie

Office de Tourisme du Pays de Domfront, le samedi 18 septembre à 15:30

Alix travaillait pour la reine. Mais son voyage dans le temps lui a fait perdre son latin. Certains mots ainsi que l’histoire du château lui sont sortis de la mémoire. Aidez-la à tout retrouver en la suivant dans les ruines de ce site fondé il y a 1000 ans ! Les moins de 10 ans rencontreront Alix, venue du Moyen Age, et qui recherche l’histoire du Château de Domfront en leur posant des questions ! Office de Tourisme du Pays de Domfront 12 place Roirie, 61700 Domfront-en-Poiraie Domfront-en-Poiraie Domfront Orne

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00

