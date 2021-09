Avranches Musée d'art et d'histoire d'Avranches Avranches, Manche Animation jeune public : alalupp! Musée d’art et d’histoire d’Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d'art et d'histoire d'Avranches

_alalupp!_ est un jeu de cartes qui a été spécialement inventé pour l’exposition **Collection à la loupe, 5 ans de restauration** ! Inspiré du Mille Bornes, il simplifie les règles de la restauration d’oeuvres d’art pour mieux les faire comprendre et assimiler.

Réservation obligatoire (jauge limitée). Accès sur présentation du pass sanitaire (à partir de 18 ans).

De drôles d'outils et un jeu amusant pour découvrir le métier de restaurateur·rice. Musée d'art et d'histoire d'Avranches Place Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00

