du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts Les enfants observent la mosaïque romaine, ses personnages et animaux. À l’atelier ils réalisent une version contemporaine à l’aide de découpages, collages et tamponnages. Musée des Beaux-Arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

