Bibliothèque Alexis de Tocqueville, le samedi 18 septembre à 10:00 Un rallye autour des documents précieux. Réponds aux questions et découvre ton trésor final. Jeu pour la famille ou les groupes. Jeu en autonomie. Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen Caen Calvados

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00

