Église Saint-Pierre, le samedi 18 septembre à 09:30 Venez découvrir le trésor de l’église de manière ludique avec une visite contée à la lanterne et une chasse au trésor. Église Saint-Pierre 66500 Prades Prades Place de la République Pyrénées-Orientales

