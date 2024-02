Animation / Jeu : Le voyage de Roland le goéland Briare, lundi 26 février 2024.

Vendredi

Pendant les vacances scolaires, le musée des 2 marines et du Pont-canal propose aux enfants un jeu le voyage de Roland le goéland, pour les 4 / 10 ans, tous les après-midi de 14 h à 18 h. L’enfant doit-être accompagné d’un adulte. Payant pour les plus de 6 ans.

Le musée des 2 Marines et du Pont-canal propose du 26 février au 10 mars un jeu pour les 4/10 ans à réaliser en toute autonomie. Il s’agit du Voyage de Roland le goéland ! Vous êtes accueilli(e)s tous les jours de 14 h à 18 h. l’enfant doit être accompagner d’un adulte. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 14:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

58 Boulevard Buyser

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire

