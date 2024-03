Animation jeu Azul à La Cité des Jeux La ludothèque « La Cité des Jeux » Limoges, samedi 6 avril 2024.

Animation jeu Azul à La Cité des Jeux La ludothèque vous propose de découvrir le jeu Azul : Samedi 6 avril, 14h00 La ludothèque « La Cité des Jeux » 3€ / gratuit pour les adhérents de l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Dans ce jeu de pose de tuiles stratégique, vous incarnerez les plus fins ouvriers du 16ème siècle. Choisissez vos tuiles avec soins et devenez l’artisan le plus renommer du royaume.

La ludothèque « La Cité des Jeux » 18 boulevard cité limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555798106 https://www.citedesjeux.fr/ https://www.facebook.com/ludotheque.lacitedesjeux;https://www.instagram.com/lacitedesjeux/

#jeu #lacitédesjeux