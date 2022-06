ANIMATION « JE PÊCHE MON 1ER BROCHET » AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE

ANIMATION « JE PÊCHE MON 1ER BROCHET » AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE, 8 juillet 2022, . ANIMATION « JE PÊCHE MON 1ER BROCHET » AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE

2022-07-08 – 2022-07-08 15 15 EUR Amateur et curieux pêcheur, venez découvrir le milieu de la pêche grâce à votre accompagnateur Anthony ou Julien.

Cette activité est ouverte à tous, réalisable dès 11 ans et jusqu’à 77 ans. Les enfants sont sous la surveillance des parents. Pour cette animation, la jauge est fixée à 4 participants maximum. Dépêchez-vous de réserver !

Le matériel est fourni et les poissons sont remis à l’eau. Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans. Rendez-vous pour une animation « Je pêche mon 1er brochet » à la Maison Pêche Nature. Découvrez les plaisirs de la pêche au lancer avec des leurres. Pêchez votre 1er brochet avec un animateur qui vous fera découvrir sa passion au cours d’une partie de pêche conviviale. Amateur et curieux pêcheur, venez découvrir le milieu de la pêche grâce à votre accompagnateur Anthony ou Julien.

Cette activité est ouverte à tous, réalisable dès 11 ans et jusqu’à 77 ans. Les enfants sont sous la surveillance des parents. Pour cette animation, la jauge est fixée à 4 participants maximum. Dépêchez-vous de réserver !

Le matériel est fourni et les poissons sont remis à l’eau. Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans. dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville